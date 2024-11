Ίγκα Σφιόντεκ: Στήριξη αλλά και αντιδράσεις για την Πολωνή τενίστρια που βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ

Το νο2 της WTA, Ίγκα Σφιόντεκ, βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Η τιμωρία της σχολιάστηκε από το χώρο του τένις.

Η Ίγκα Σφιόντεκ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού ενός μήνα, αφού βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία Τριμεταζιδίνη (TMZ), όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (28.11.2024) η διεθνής υπηρεσία ακεραιότητας του τένις (ΙΤΙΑ).

Η Σφιόντεκ βρέθηκε θετική τον Αύγουστο του 2024, αλλά η ITIA αποδέχτηκε ότι προκλήθηκε από μόλυνση του φαρμάκου της μελατονίνης, το οποίο κατασκευαζόταν και πωλούνταν στην Πολωνία και η αθλήτρια λάμβανε για προβλήματα με το τζετ λαγκ και τον ύπνο.

Καθώς δεν υπήρξε κανένα σημαντικό σφάλμα ή αμέλεια, η ΙΤΙΑ της πρότεινε αναστολή ενός μήνα, την οποία η αθλήτρια αποδέχτηκε. Η Σφιόντεκ περιέγραψε τη δοκιμασία του θετικού τεστ ως τη «χειρότερη εμπειρία της ζωής μου».

Η διεθνής ομοσπονδία τένις γυναικών (WTA) εξέφρασε την απόλυτη στήριξή της στην Σφιόντεκ, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «ατυχές περιστατικό». «Η WTA αναγνωρίζει την απόφαση της ITIA, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα αντιντόπινγκ αντισφαίρισης (TADP), να εκδώσει αναστολή ενός μηνός στην Ίγκα Σφιόντεκ, μετά τον εντοπισμό ενός μολυσμένου ρυθμιζόμενου φαρμάκου (μελατονίνη) ως η πηγή, για το θετικό της τεστ για την απαγορευμένη ουσία τριμεταζιδίνη.

Η WTA στηρίζει απόλυτα την Ιγκα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εχει επιδείξει σταθερά μια ισχυρή δέσμευση για το δίκαιο παιχνίδι και την τήρηση των αρχών του καθαρού αθλητισμού, και αυτό το ατυχές περιστατικό υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές κατά τη χρήση φαρμάκων και συμπληρωμάτων.»

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πολλοί που κατακρίνουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη., εστιάζοντας και στο διάστημα της τιμωρίας της Σφιόντεκ Με ενδιαφέρον αναμενόταν η τοποθέτηση του Νικ Κύργιου. Ο Ελληνοαυστραλός που έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία στα προηγούμενα περιστατικά ντόπινγκ και ειδικά στην περίπτωση του Γιάνικ Σίνερ, αναφέρθηκε στο θέμα.

“Η δικαιολογία που όλοι μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ήξερα. Απλά δεν ήξερα. Οι επαγγελματίες στο πιο υψηλό επίπεδο, τώρα μπορούν να πουν απλά ‘δεν ήξερα’” έγραψε χαρακτηριστικά ο Κύργιος στο “X”.

The excuse that we can all use is that we didn’t know. Simply didn’t know. Professionals at the highest level of sport can now just say “we didn’t know” 👏