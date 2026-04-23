Ηλιόπουλος: «Πέρσι είπαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος άσχετος – Όσο έχω εγώ τα ηνία η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια»

Η Ριτσώνα φιλοξένησε το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου τον ομώνυμο πρωταθληματικό αγώνα, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει άλλη μία μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ελληνικό motorsport με το εντυπωσιακό Ford Fiesta Rallycross.

Μιλώντας στο περιθώριο της ανάβασης της Ριτσώνας, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στα συναισθήματά του ως προς την ΑΕΚ, τη φετινή πορεία της Ένωσης, αλλά και στο πως βλέπει το όλο εγχείρημα που έχει αναλάβει.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΑΕΚ δήλωσε:

“Ο αποκλεισμός από τη Ράγιο ήταν μια από τις ήττες που με σημάδεψε, αλλά γίνεται σκαλοπάτι επιτυχίας για το μέλλον. Γιατί έχει σημασία τι ήττα είναι. Προσπάθησες αλλά δεν μπορούσες, μπορούσες αλλά υπήρχε ατυχία, πήγες σαν ξεροκέφαλος και έσπασες το κεφάλι σου; Είναι σχετικό πράγμα η ήττα. Έχω φάει πολλές ήττες αλλά πρέπει οι πάντα οι νίκες να είναι πολλαπλάσιες. Πρέπει από την ήττα να εισπράττεις το θετικό κομμάτι. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μην έχει δίδαγμα. Οπότε εισπράττουμε από τις ήττες αυτά που μας κάνουν καλύτερα και τα κάνουμε σκαλοπάτι επιτυχίας.

Θέλω να γραφτεί ιστορία με την έννοια ότι το ποδόσφαιρο το ελληνικό αλλάζει σελίδα. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι αλλάζει ήδη σε έναν βαθμό και θα αλλάξει πολύ περισσότερο. Θέλω να υπάρχει αξιοπρέπεια, καθαρότητα, ευ αγωνίζεσθαι. Η ΑΕΚ γίνεται πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ. Πέρσι το ψιλοέβλεπαν χιουμοριστικά, φέτος το κατανόησαν. Η ΑΕΚ είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και προοπτικές. Θέλω επίσης, όσο είμαι εγώ στα ηνία, η ΑΕΚ να είναι πάντα πρωταγωνίστρια. Προφανώς δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα, δεν είναι υγιές, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός.

Πέρσι πολλοί είπαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος που είναι άσχετος από το ποδόσφαιρο κι έκαναν το σταυρό τους. Δεν μπορώ να μην δικαιολογήσω την ανησυχία όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να είναι και δύο εκατομμύρια κόσμος ανα την Ελλάδα. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει τόση διασπορά στον ελλαδικό χώρο. Δεν υπάρχει σε καμία ομάδα κάτι τέτοιο και είναι και λογικό γιατί οι πρόσφυγες πήγαν σε όλη την Ελλάδα.

Υπήρχε λοιπόν μια ανησυχία ότι ήρθε ένας άνθρωπος άσχετος από το ποδόσφαιρο και που πάμε τώρα;. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά, η υπομονή, η επιμονή, το πάθος και η νοοτροπία ότι πρέπει να είσαι καλύτερος σε αυτό που μπορείς να κάνεις. Στις δυνατότητες που έχεις. Ο κόσμος δεν ήξερε, αλλά βλέπει. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε στο πρώτο σκαλοπάτι, ή κοντά στο σκαλοπάτι, της δικιάς μας δυνατότητας. Επειδή μου αρέσει πρωταθλητισμός, είναι μέσα στο αίμα μου στο DNA μου, γι αυτό και η ΑΕΚ κάνει τα βήματα που κάνει”.