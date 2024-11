Ιμάν Κελίφ: Νέα φημολογία για το φύλο της Αλγερινής πυγμάχου που σάρωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και η φημολογία σχετικά με το φύλο της Αλγερινής πυγμάχου, Ιμάν Κελίφ, δεν λέει να κοπάσει.

“Είναι βιολογικός άνδρας ή γυναίκα η Ιμάν Κελίφ” είναι η ερώτηση που κάνουν αρκετοί χρήστες στα social media για την Αλγερινή πυγμάχο που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης έγινε στόχος επιθέσεων, μετά από έναν αγώνα με την Ιταλίδα Αντζέλα Καρίνι, η οποία εγκατέλειψε με κλάματα μέσα σε 46 δευτερόλεπτα, κάνοντας λόγο για αδικία, καθώς δεν άντεχε να ανταγωνιστεί τη δύναμη της Αλγερινής αντιπάλου της.

Περάσαν τρεις μήνες και ορισμένοι ασχολούνται ακόμα με την Ιμάν Κελίφ, η οποία δεν έχει σταματήσει να δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι γυναίκα.

Το ζήτημα της αξιοπιστίας της Κελίφ στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, ύστερα από μία φερόμενη διαρροή αποσπάσματος μιας αναφοράς που υποστηρίζει ότι η Αλγερινή πυγμάχος είναι “βιολογικός άνδρας”.

Πρόκειται για μία αναφορά που δεν γνωρίζουμε καν αν είναι νόμιμη.

Το σίγουρο είναι ότι αποτέλεσε την καλύτερη ευκαιρία για τους χρήστες των social media που κράζουν την Ιμάν Κελίφ, να βγουν και πάλι μπροστά και να “κράξουν”, αμφισβητώντας το φύλο της.

Μία από τις πρώτες αντιδράσεις επώνυμων ήταν του Βρετανού παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έσπευσε να επικρίνει στο twitter την απόφαση της ΔΟΕ να αφήσει την Κελίφ να αγωνιστεί στους Αγώνες του Παρισιού και ζήτησε μάλιστα να της αφαιρεθεί το χρυσό μετάλλιο.

“Επιβεβαίωση αυτού που είπαμε ορισμένοι από την αρχή: η Κελίφ είναι βιολογικός άνδρας. Το χρυσό μετάλλιο πρέπει τώρα να της αφαιρεθεί και να απονεμηθεί στην καλύτερη πραγματική γυναίκα”, έγραψε.

