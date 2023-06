Η αναγνώριση από τον “αιώνιο” αντίπαλο! Η Ίντερ είπε το δικό της “αντίο” στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, με τους νερατζούρι να στέκονται στα ντέρμπι απέναντι στη Μίλαν, τα οποία έκαναν το Μιλάνο “καρδιά” του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Με ανάρτησή της στα social media, η Ίντερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ στάθηκε και στα ντέρμπι που έδωσαν οι “ροσονέρι” με τη… δική του Μίλαν.

“Ο πρόεδρος Στίβεν Ζανγκ και όλη η Ίντερ εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια για τον θάνατο του Προέδρου Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της χώρας μας. Τα ματς κόντρα στη δική του Μίλαν έκαναν το Μιλάνο καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου” αναφέρει η Ίντερ στην ανάρτησή της.

He left an indelible mark on the history of our country. The matches between Inter and his AC Milan side saw the city of Milano become the epicentre of the footballing world.#FCIM