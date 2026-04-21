Ίντερ – Κόμο 3-2: Απίθανη ανατροπή και πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia για τους «νερατζούρι»

Η Ίντερ έκανε μυθική ανατροπή στον ημιτελικό του Coppa Italia και κέρδισε 3-2 την Κόμο για να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Το σκορ του πρώτου αγώνα ήταν ισόπαλο χωρίς σκορ.

Η Κόμο του Δουβίκα, που ξεκίνησε βασικός, άνοιξε το σκορ με τον Μπατούρινα στο 32′ και βρέθηκε να προηγείται 0-2 στο Μιλάνο με γκολ του Ντα Κούνια και ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ίντερ, όμως, δεν τα έβαλε κάτω και με τον Τσαλχάνογλου ξεκίνησε την ανατροπή του σκορ. Ο Τούρκος μετά από ασίστ του Σούτσιτς έκανε το 1-2 στο 69. Στο 86′ ο Τούρκος κεντρίκος χαφ της Ίντερ ισοφάρισε και πάλι μετά από ασίστ του Σούτσιτς, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του Κίβου στο 89′ και την έστειλε στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Κόμο έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς βρέθηκε από την απόλυτη χαρά στην θλίψη, καθώς από το 0-2 υπέρ της, ηττήθηκε 3-2 στο Τζουζέπε Μεάτσα. Οι νερατζούρι στον τελικό θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Λάτσιο – Αταλάντα, με το σκορ του πρώτου αγώνα να είναι ισόπαλο (2-2). Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την Τετάρτη 22 Απριλίου (22:00).