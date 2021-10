Η ποδοσφαιρική δράση στο NWSL μπαίνει στην… άκρη, λόγω του σκανδάλου που ξέσπασε στις ΗΠΑ, μετά από καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά από τον προπονητή τους.

Η “μεγάλη” κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ δεν θα έχει δράση αυτό το σαββατοκύριακο, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε. Η αναβολή του πρωταθλήματος του NWSL έγινε μετά τις καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά από τον προπονητή τους.

Η North Carolina Courage απέλυσε την Πέμπτη (30.20.2021) τον προπονητή Πολ Ρίλεϊ, χαρακτηρίζοντας «πολύ σοβαρές καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Πριν την απόλυση του 58χρονου Άγγλου προπονητή, ο ιστότοπος «The Athletic» έκανε αναφορά για τη συμπεριφορά του Ρίλεϊ που εκτείνεται σε πολλές ομάδες και πρωταθλήματα από το 2010. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν παίκτριες της ομάδας, τις παρενοχλούσε σεξουαλικά και εξανάγκασε μία εξ αυτών να κάνει σεξ μαζί του.

Who at the #NWSL was complicit in reassigning Paul Riley instead of firing and prosecuting him? Who else needs to go? Let it burn. Begin again. https://t.co/Yq19qEpMbz — Glennon Doyle (@GlennonDoyle) September 30, 2021

«Ο Πολ Ρίλεϊ απολύθηκε αμέσως, μετά τους πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο σύλλογος, στηρίζει τις παίκτριες, οι οποίες έκαναν τις καταγγελίες και τις συγχαίρουμε που μοιράστηκαν με θάρρος τις ιστορίες τους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.

Official statement from the players, staff and principal owner the North Carolina Courage. pic.twitter.com/jsY2GtXU9Y — NC Courage (@TheNCCourage) September 30, 2021

Έχοντας αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ρίλεϊ, η Αμερικανίδα διεθνής, Αλεξ Μόργκαν, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των παικτριών και είπε ότι προσπάθησε να τις βοηθήσει να καταθέσουν μια αναφορά στην διοργανώτρια αρχή. «Είμαι αηδιασμένη και έχω πάρα πολλές σκέψεις να μοιρασθώ αυτήν την στιγμή. Συμπέρασμα: Προστατέψτε τις παίκτριες σας. Κάντε ό,τι είναι σωστό, NWSL», έγραψε η Μόργκαν σε ανάρτηση της στο Twitter.

Mana and Sinead, we support you and are in your corner. I am sickened and have too many thoughts to share at this moment. Bottom line: protect your players. Do the right thing @NWSL https://t.co/7TGymLLrvn — Alex Morgan (@alexmorgan13) September 30, 2021

Από την πλευρά του, ο Ρίλεϊ αρνήθηκε τις κατηγορίες που του καταλογίζονται…