Μετά από ένα ακόμη συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, που κρίθηκε στην παράταση, ο Καναδας νίκησε με 128-117 (111-111) τις ΗΠΑ και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Mundobasket 2023, στη μεγαλύτερη επιτυχία του καναδικού μπάσκετ.

Με κορυφαίους του Ντίλιον Μπρουκς και Νάιτζελ Γκίλιους Αλεξάντερ, ο Καναδάς πήρε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, όμως οι ΗΠΑ έβγαλαν φοβερή αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο και επανήλθαν από το -10 για να περάσουν και μπροστά στο σκορ με καλάθι του Όστιν Ριβς. Το παιχνίδι έγινε έτσι “θρίλερ” στο φινάλε του και φάνηκε να κρίνεται από ένα μεγάλο καλάθι του “SGA” και τις βολές του Μπρουκς, όμως ο Μίκαλ Μπρίτζες είχε διαφορετική άποψη.

Με μία εύστοχη βολή, ριμπάουντ σε άστοχη στη συνέχεια και τρίποντο buzzer beater, ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς έστειλε… μόνος του το ματς στην παράταση με σκορ 111-111.

