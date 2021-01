Ιστορικές γκολάρες από Σαλάχ στην «τριάρα» της Λίβερπουλ (video)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε από το… χέρι την Λίβερπουλ και την οδήγησε στη νίκη, στην έδρα της Γουέστ Χαμ (3-1), πετυχαίνοντας κάτι που είχε κάνει στο παρελθόν ο Ίαν Ρας.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη της στην έδρα της Τότεναμ, η Λίβερπουλ πέρασε και από το «σπίτι» της Γουέστ Χαμ (3-1) και έδειξε πως θα παλέψει μέχρι τέλους για το φετινό τίτλο.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν είχε δίπλα του τον Σαντιό Μανέ (υπέστη μυϊκό τραυματισμό και έμεινε εκτός αποστολής) αλλά ήταν… παραπάνω από αρκετός για την ομάδα του Κλοπ. Ο Αιγύπτιος πέτυχε τα δυο πρώτα γκολ της Λίβερπουλ (57’, 68’), πετυχαίνοντας κάτι σημαντικό στους «ρεντς».

Με τα τέρματα αυτά, ο Σαλάχ έγινε ο πρώτος παίκτης της Λίβερπουλ, μετά τον θρυλικό, Ιαν Ρας, που πετυχαίνει 20+ γκολ σε 4 σερί σεζόν στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Βαϊνάλντουμ «κλείδωσε» το «διπλό» για τους «ρεντς» στο 84’ κάνοντας το 3-0, για να έρθει ο Ντόσον στο 87’ και να μειώσει σε 3-1 για την Γουέστ Χαμ.

Mohamed Salah becomes the first Liverpool player since Ian Rush in 1984-85 to score 20+ goals in four straight seasons 💪 pic.twitter.com/xYMnFv1dW7