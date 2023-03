Μπροστά σε 65.000 φίλους του, το Μαρόκο πέτυχε την παρθενική του νίκη κόντρα στην Βραζιλία (2-1), σε μια αναμέτρηση που η “σελεσάο” εμφανίστηκε με το όνομα του θρυλικού Πελέ στις φανέλες της.

Το Μαρόκο πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του κόντρα στη Βραζιλία, καθώς επικράτησε 2-1 των πέντε φορές πρωταθλητών κόσμου σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη αργά χθες βράδυ στην Ταγγέρη.

Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της μετά την πορεία της έως τους ημιτελικούς του Μουντιάλ στο Κατάρ, η αφρικανική ομάδα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 29′ με τον Σοφιάν Μπουφάλ, από κοντινή απόσταση.

Η «σελεσάο» ισοφάρισε στο 67′, χάρη στο λάθος του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Γιασίν Μπόνο, ο οποίος, στην προσπάθειά του να αποκρούσει το μακρινό σουτ του Κασεμίρο, άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από το σώμα του και να «αναπαυθεί» στο βάθος της εστίας του.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, κατάφεραν να δώσουν χαρά στους 65.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του κατάμεστου σταδίου «Ιμπν Μπατούτα». Στο 79΄ ο Αμπντελχαμίντ Σαμπίρι βρέθηκε αμαρκάριστος στην «καρδιά» της περιοχής της Βραζιλίας και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Νοτιοαμερικανών, αφού αυτή «βρήκε» πρώτα στην κάτω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού.

Να αναφέρουμε ότι η ομοσπονδία της Βραζιλίας τίμησε τη μνήμη του Πελέ, βάζοντας το όνομά του στο πίσω μέρος των εμφανίσεων που φόρεσαν οι παίκτες της “σελεσάο”. Θυμίζουμε ότι ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πέθανε στην… εκπνοή του 2022.

