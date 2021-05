Ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ στην εντός έδρας αναμέτρηση της Φένλο με την Βάαλβαϊκ, γράφοντας… ιστορία στην ολλανδική ομάδα.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε στην Eredivisia, ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζεται να κατακτήσει την κορυφή των σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό για τη Φένλο.

Στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Βάαλβαϊκ, ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ στο 3’ σημειώνοντας το 25ο του φετινό τέρμα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε μετά από 55 ημέρες και έγινε ο παίκτης που σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν για την Φένλο, σπάζοντας το ρεκόρ του Χανς Σλέβεν από την σεζόν 1958-59!

