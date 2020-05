Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για τις δολοφονίες αφροαμερικανών στις ΗΠΑ και με ένα “ισχυρό” μήνυμά του στο twitter τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα για αλλαγή.

Την ώρα που οι σοκαριστικές εικόνες από τη Μινεάπολη συνεχίζονται να καταφθάνουν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι των τεχνών και του αθλητισμού, ενώνουν τις “φωνές” τους στις ΗΠΑ με την αφροαμερικανική κοινότητα, η οποία και ζητά δικαιοσύνη για τις δολοφονίες αστυνομικών, μετά και το θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ, αλλά και νωρίτερα του Αχμάντ Αρμπερί.

Ανάμεσά τους πια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έγραψε στο twitter: «Δεν ξέρω τι λέξεις να χρησιμοποιήσω για να πω πως αισθάνομαι, αλλά σίγουρα ένα πράγμα ξέρω. Αρκετά! Ήρθε ο καιρός για αλλαγή».

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery