Ιταλία – Αλβανία: Συλλήψεις οπαδών από την αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα για το Euro 2024

Πριν την σέντρα του αγώνα Ιταλία – Αλβανία για το Euro 2024, η αστυνομία της Γερμανίας προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις, με τα χειρότερα να αποφεύγονται.

Το παιχνίδι Ιταλία – Αλβανία για τον δεύτερο όμιλο του Euro 2024 μπορεί να ξεκίνησε ομαλά, ωστόσο πριν από το πρώτο σφύριγμα η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις.

Και αυτό διότι οπαδοί και από τις δυο χώρες φέρεται να είχαν σκοπό να συγκρουστούν μεταξύ τους, καθώς κατά την διάρκεια ελέγχου από την αστυνομία, εντοπίστηκαν μαχαίρια, πυροτεχνήματα και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

15.06.2024 EURO 2024

Italy🇮🇹 – Albania🇦🇱, ~100 Albanians try to attack Italians in Dortmund🇩🇪, all stopped 1312

More here: https://t.co/UXm7IXyFeh pic.twitter.com/jUk7cTV1EH