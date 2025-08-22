Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη ψυχολογίας στο ΟΑΚΑ για την Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες κόντρα την Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι του τουρνουά “Ακρόπολις”, αλλά με κορυφαίο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, έφθασε στη νίκη με 76-74 μπροστά σε 10.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, αλλά τα αδέρφια του, Θανάσης και Κώστας, έβγαλαν πολύ ενέργεια στην άμυνα, με τους Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη και Παπανικολάου να οδηγούν την επίθεση, για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ιταλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε ότι μπορεί να βρει λύσεις ακόμη και χωρίς τους ηγέτες της και πήρε μία νίκη ψυχολογίας ενόψει και της έναρξης του Eurobasket.

Το παιχνίδι

Ελλάδα και Ιταλία ξεκίνησαν άστοχα το παιχνίδι, αλλά μετά το πρώτο δίλεπτο του αγώνα, ο Τολιόπουλος έκανε την αρχή για να ακολουθήσει μία… ανταλλαγή τριπόντων στο ΟΑΚΑ. Η Ιταλία ήταν όμως πιο εύστοχη και πήρε προβάδισμα στο ματς, παρά τις καλές άμυνες από Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Σπανούλη βρήκε πάντως λύσεις με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου και μείωσε σε 20-16 με καλάθι του Ζούγρη στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Λαρεντζάκης και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο επέτρεψαν στην Ελλάδα να μειώσει ακόμη και στον πόντο (28-27), αλλά ακολούθησε μία νέα “αφλογιστία”, με την Ιταλία να το εκμεταλλεύεται για να ξεφύγει πάλι στο σκορ. Με τρίποντο του Φοντέκιο στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου μάλιστα, οι “ατζούρι” έφθασαν και στην υψηλότερη διαφορά τους στο 20′, με 40-30.

Μετά την ανάπαυλα, η Εθνική εμφανίστηκε καλύτερη, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να είναι εξαιρετικός στην άμυνα και τον Κατσίβελη να δίνει βοήθειες στον Ντόρσεϊ, που άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε μεγάλα σουτ και από Καλαϊτζάκη – Σαμοντούροφ ενώ “κλείδωσε” την Ιταλία, αφήνοντάς την στους 12 πόντους στην τρίτη περίοδο, η οποία και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 57-52 υπέρ της “γαλανόλευκης”.

Όλα κρίθηκαν πάντως στο τέταρτο δεκάλεπτο, αφού η Ιταλία μείωσε αμέσως το σκορ και χρειάστηκε ένα μεγάλο τρίποντο του Τολιόπουλου για να μπει η Ελλάδα με προβάδισμα στην τελική ευθεία του αγώνα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε εκεί σπουδαία σουτ και από τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, αλλά ήταν η άμυνά της αυτή που “καθάρισε” το ματς. Οι Ιταλοί είχαν δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν και έτσι η Εθνική μας Ομάδα έφθασε στη νίκη με 77-74.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76

Τα στατιστικά των παικτών

Ιταλία (Ποτσέκο): Μέλι 9 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φοντέκιο 18 (2/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπανιόλο 4, Πρόσιντα 1, Νιάνγκ 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπίσου 8 (2/8 σουτ, 4 ασίστ), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3/5 τρίποντα)

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2/6 τρίποντα), Καλαϊτζάκης 10 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 11 (3/4 τρίποντα), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), Νετζήπογλου