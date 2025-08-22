Ιταλία – Ελλάδα 74-76 Τελικό: Δεύτερη σερί φιλική νίκη για την Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας νίκησε με 76-74 την Ιταλία στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της στο τουρνουά “Ακρόπολις”, δείχνοντας εξαιρετική εικόνα παρά την απουσία των Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.
22:00 | 22.08.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:57 | 22.08.2025
Με όπλο την άμυνά της και πρώτο σκόρερ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους, η Ελλάδα έφθασε στη νίκη επί της Ιταλίας, παρά τις απουσίες των Σλούκα, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο.
21:56 | 22.08.2025
Τελικό σκορ: Ιταλία - Ελλάδα 74-76
21:56 | 22.08.2025
74-76 με τρίποντο του Φοντέκιο θα τελειώσει το ματς
21:55 | 22.08.2025
71-76 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου!
21:55 | 22.08.2025
Βολές για τον Τολιόπουλο με την Εθνική να έχει "σφραγίσει" ουσιαστικά τη νίκη!
21:54 | 22.08.2025
71-75 με τη βολή της τεχνικής από τον Ντόρσεϊ
21:53 | 22.08.2025
Τζάμπολ με την μπάλα για την Ελλάδα έδωσαν στη συνέχεια οι διαιτητές, για να πάρει τεχνική ποινή ο προπονητής της Ιταλίας για διαμαρτυρία
21:50 | 22.08.2025
Άστοχη ξανά η Ιταλία, με τον Ντόρσεϊ να κάνει λάθος, αλλά την Εθνική να μην το πληρώνει!
21:50 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ για την Ιταλία
21:50 | 22.08.2025
71-74 με 1/2 βολές από τον Θανάση
21:49 | 22.08.2025
Άστοχη η Ιταλία και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στις βολές με 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα
21:47 | 22.08.2025
Αδιανόητο κάρφωμα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά δόθηκε επιθετικό στον Κώστα Αντετοκούνμπο που έκανε την ασίστ!
21:47 | 22.08.2025
71-73 με 2/2 βολές για τους Ιταλούς
21:47 | 22.08.2025
Λάθος και αντιαθλητικό φάουλ από τον Λαρεντζάκη
21:46 | 22.08.2025
69-73 "απαντούν" αμέσως οι Ιταλοί
21:46 | 22.08.2025
66-73 με τον Παπανικολάου να πετυχαίνει μεγάλο τρίποντο
21:46 | 22.08.2025
2 λεπτά για τη λήξη του αγώνα
21:42 | 22.08.2025
66-70 με τον Σπίσου μειώνει κι άλλο η Ιταλία
21:41 | 22.08.2025
4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα
21:41 | 22.08.2025
63-70 με τρίποντο του Ντόρσεϊ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας με 13 πόντους
21:41 | 22.08.2025
63-67 με τον Μέλι να έχει 9 πόντους
21:40 | 22.08.2025
61-67 με τον Θανάση Αντετοκούνμπο από κοντά
21:38 | 22.08.2025
61-65 με βολές του Νιανγκ
21:36 | 22.08.2025
59-65 με τρίποντο του Παπανικολάου
21:36 | 22.08.2025
59-62 με τον Μέλι
21:34 | 22.08.2025
56-62 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
21:33 | 22.08.2025
56-61 με τρίποντο του Τολιόπουλου
21:32 | 22.08.2025
56-58 με τον Τόμπσον μειώνει η Ιταλία
21:31 | 22.08.2025
Νέα τρομερή άμυνα του Αντετοκούνμπο που ξεσηκώνει και την κερκίδα!
21:31 | 22.08.2025
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ρυθμό ο Τολιόπουλος που έχασε τα προηγούμενα φιλικά της Εθνικής
21:31 | 22.08.2025
54-58 με 1/3 βολές από τον Τολιόπουλο
21:29 | 22.08.2025
21:29 | 22.08.2025
54-57 με καλάθι του Σπίσου στον αιφνιδιασμό
21:29 | 22.08.2025
Με τάπα του Θανάση Αντετοκούνμπο ξεκίνησε η τελευταία περίοδος!
21:26 | 22.08.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ιταλία - Ελλάδα 52-57
21:24 | 22.08.2025
Άστοχες οι δύο ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις
21:24 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ ο Σπανούλης
21:24 | 22.08.2025
52-57 με κάρφωμα του Νιανγκ μειώνει η Ιταλία
21:23 | 22.08.2025
50-57 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη συνεχίζει ασταμάτητη η Εθνική!
21:22 | 22.08.2025
50-54 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
21:19 | 22.08.2025
50-51 με βολές για την Ιταλία
21:16 | 22.08.2025
48-51 με τρίποντο του "καυτού" Ντόρσεϊ για την Ελλάδα! Πρώτο προβάδισμα για την Εθνική μετά το πρώτο σουτ του αγώνα!
21:15 | 22.08.2025
48-48 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε η Εθνική!
21:13 | 22.08.2025
48-46 με νέο καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη
21:12 | 22.08.2025
48-43 με 1/2 βολές για την Ιταλία
21:11 | 22.08.2025
47-43 "απαντάει" αμέσως η Ιταλία
21:10 | 22.08.2025
44-43 με τρίποντο του Ντόρσεϊ φθάνει στον πόντο η Εθνική
21:10 | 22.08.2025
44-40 με καλάθι και φάουλ του Κατσίβελη για την Ελλάδα
21:08 | 22.08.2025
44-37 "ξεκολλάει" η Ιταλία
21:07 | 22.08.2025
Νέα φοβερή άμυνα του Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά έχασε την μπάλα στον αιφνιδιασμό
21:06 | 22.08.2025
21:06 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ η Ιταλία
21:06 | 22.08.2025
42-37 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό μείωσε κι άλλο η Ελλάδα
21:04 | 22.08.2025
42-35 με τον Ντόρσεϊ και πάλι η Ελλάδα
21:02 | 22.08.2025
42-33 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:02 | 22.08.2025
42-32 με τον Ντόρσεϊ μειώνει η Ελλάδα
20:59 | 22.08.2025
42-30 με τον Φοντέκιο η Ιταλία
20:54 | 22.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:45 | 22.08.2025
Η Εθνική Ελλάδας ήταν αρκετά άστοχη κόντρα στην Ιταλία και βρέθηκε στο -10 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
20:44 | 22.08.2025
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ: Ιταλία - Ελλάδα 40-30
20:44 | 22.08.2025
40-30 με τρίποντο του Φοντέκιο!
20:42 | 22.08.2025
Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για την Ιταλία
20:41 | 22.08.2025
0/2 βολές τώρα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
20:40 | 22.08.2025
37-30 με τον Μέλι στον αιφνιδιασμό η Ιταλία
20:39 | 22.08.2025
Άστοχος στη βολή
20:39 | 22.08.2025
35-30 με καλάθι και φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:38 | 22.08.2025
35-28 με 2/2 βολές του Φοντέκιο
20:37 | 22.08.2025
33-28 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
20:36 | 22.08.2025
33-27 με τρίποντο του Παγιόλα ξεφεύγει πάλι η Ιταλία
20:35 | 22.08.2025
30-27 με τον Ακέλε ξανά η Ιταλία
20:34 | 22.08.2025
28-27 με ωραίο καλάθι του Τολιόπουλου
20:34 | 22.08.2025
28-25 με φοβερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:31 | 22.08.2025
28-23 με τρίποντο του Ακέλε η Ιταλία
20:31 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ η Ιταλία
20:29 | 22.08.2025
25-23 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό
20:28 | 22.08.2025
25-21 με 1/2 βολές για τους Ιταλούς
20:27 | 22.08.2025
24-21 με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη
20:27 | 22.08.2025
24-19 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
20:26 | 22.08.2025
24-16 με βολές για την Ιταλία
20:24 | 22.08.2025
20:23 | 22.08.2025
22-16 με τον Νιανγκ το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο
20:22 | 22.08.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ιταλία - Ελλάδα 20-16
20:19 | 22.08.2025
20-16 με τον Ζούγρη στη λήξη του χρόνου
20:19 | 22.08.2025
Τάιμ άουτ ο Σπανούλης με 15'' για το πρώτο δεκάλεπτο
20:18 | 22.08.2025
20-14 με τον Νιανγκ από κοντά η Ιταλία
20:18 | 22.08.2025
18-14 με 2/2 βολές του Σπανιόλο για την Ιταλία
20:17 | 22.08.2025
16-14 με τον Ζούγρη μειώνει στο καλάθι η Εθνική!
20:13 | 22.08.2025
16-12 με τον Παπανικολάου ξανά η Ελλάδα
20:13 | 22.08.2025
16-10 "απαντάει" αμέσως ο Μέλι
20:13 | 22.08.2025
13-10 με τρίποντο του Παπανικολάου
20:12 | 22.08.2025
13-7 με τον Φοντέκιο η Ιταλία
20:12 | 22.08.2025
11-7 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο
20:11 | 22.08.2025
11-5 με νέο τρίποντο του Μέλι για την Ιταλία
20:09 | 22.08.2025
8-5 με τον Θανάση Αντετοκούνμπο η Εθνική!
20:08 | 22.08.2025
8-3 για την Ιταλία στον αιφνιδιασμό
20:07 | 22.08.2025
Φοβερή τάπα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο τώρα!
20:07 | 22.08.2025
6-3 "απάντησαν" με δύο δικά τους τρίποντα οι Ιταλοί
20:04 | 22.08.2025
0-3 με τρίποντο του Τολιόπουλου το πρώτο καλάθι του αγώνα!
20:04 | 22.08.2025
Άστοχες οι δύο ομάδες στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα
20:03 | 22.08.2025
Φοβερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο!
20:01 | 22.08.2025
Με Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Θ. Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου και Κ. Αντετοκούνμπο η 5άδα της Ελλάδας!
20:01 | 22.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:57 | 22.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
19:55 | 22.08.2025
Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους
19:54 | 22.08.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης
19:53 | 22.08.2025
Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ!
19:53 | 22.08.2025
Η Ιταλία θα είναι δε, η πρώτη αντίπαλος της ομάδας του Σπανούλη στην Κύπρο
19:50 | 22.08.2025
Αυτό είναι το προτελευταίο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας, αφού θα αγωνιστεί και κόντρα στη Γαλλία, πριν ξεκινήσει το Eurobasket