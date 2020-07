Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης πηγαίνει συχνά στο Άγιο Όρος όποτε βρίσκει την ευκαιρία και στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκε φέτος τις Καρυές και το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, καλεσμένος από τον ηγούμενο της μονής.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δημοσιοποίησε το γεγονός μέσα από το twitter, όπου στη συνέχεια ανάρτησε και δηλώσεις του Έλληνα προπονητή της ρωσικής ομάδας, για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.

«Στην πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιο Όρος, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι πως πρόκειται για ένα μέρος που ενώνει, καθώς δέχεται ανθρώπους απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, που προσεύχονται για ενότητα και σωτηρία όλου του κόσμου.

Συνειδητοποιώ την ευθύνη και το βάρος που έχω εκπροσωπώντας ένα σπουδαίο κλαμπ όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά και το γεγονός ότι οι Έλληνες και οι Ρώσοι είναι ορθόδοξοι είναι σημαντικό. Είναι σημασιολογικό για μένα που ήμουν στο Άγιο Όρος για να προσευχηθώ για την ενότητα όλου του κόσμου».

🗣 Dimitris Itoudis: "In my first visit to Mount Athos the first thing I realized is that it is a place that unites, as it receives people from all parts of the world, where they pray for the unity and salvation of the whole world”.