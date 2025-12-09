Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Πρώτη νίκη στο φετινό Champions League για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Zωντανοί στη μάχη της πρόκρισης οι Πειραιώτες, έφτασαν τους 5 βαθμούς και ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ εκτός
Σουτ του Στρεφέτσα, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ
Ο Ελ Κααμπί πέρασε και τον τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι! Απίστευτη χαμένη ευκαιρία
Φτάσαμε στο 85', παραμένει το 0-1
Ντάνι Γκαρθία μέσα, έξω ο Έσε
Μυρίζει... γκολ σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού
Ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι
77' Σουτ του Στρέφετσα, δεν ανησύχησε η Καϊράτ
Ταρέμι και Ελ Κααμπί βρέθηκαν σε θέση βολής, αλλά ο Αναρμπέκοφ έκανε και πάλι απίθανες επεμβάσεις
Ο Μαρτίνς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Καϊράτ από εξαιρετικά δύσκολη θέση!
70' Κίτρινη ο Τουγιακμπάγεφ
63' Σουτ του Εντμίλσον, ο Μπιανκόν τον σταμάτησε και κόρνερ για την Καϊράτ
Στρέφετσα και Ταρέμι μέσα, Ποντένσε και Τσικίνιο έξω
Σουτ του Τσικίνιο, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Καϊράτ
Ο Εντμίλσον έκανε το γύρισμα αλλά η μπάλα πέρασε από όλους
Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον τόσο καλό ρυθμό στο παιχνίδι, οι Καζάκοι προσπαθούν να ισορροπήσουν τον αγώνα
Μεγαλύτερη διάθεση από την Καϊράτ να παίξει γρήγορα στη μετάβαση και να απειλήσει τον Τζολάκη, κάτι που δεν έγινε στο πρώτο μέρος
Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε εξαιρετική θέση βολής, έπειτα από κάθετη του Μπιανκόν, αλλά ήταν οριακά οφσάιντ
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού είδε κι αυτός την κάρτα στο πρώτο του μαρκάρισμα
Κεφάλι με κεφάλι χτύπησαν ο Μπέμπεικ και ο Έσε. Τους παράσχονται οι πρώτες βοήθειες, συνεχίζεται κανονικά ο αγώνας
Απειλεί συνέχεια την Καϊράτ, μόνο το γκολ του λείπει
27' Σουτ του Τσικίνιο λίγο άουτ η μπάλα
Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, έδιωξε πολύ δύσκολα στη γωνία του ο τερματοφύλακας της Καϊράτ
Ο Τσικίνιο έφυγε από αντικανονική θέση, στη συνέχεια έδωσε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε
Ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά την έστειλε προς την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έκανε τρομερή επέμβαση
Στο πρώτο μαρκάρισμα που έκανε ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, ο Ισπανός διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα
Έχει την μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ
Σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ
Πριν τη σέντρα του αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για έναν παλιό προπονητή της Καϊράτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
Σέντρα στις 17:30
Το γήπεδο όμως έχει οροφή που κλείνει και ενεργοποιεί σύστημα θέρμανσης
Διαιτητής: Μαρτίνεθ Μουνουέρα Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο, Ινίγο Πριέτο Τέταρτος: Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα
Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ - Γκλάζερ, Μπάιμπεκ - Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια - Εντμίλσον
Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι
Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί
Ο αγώνας θα γίνει σε συνθετικό χλοοτάπητα,γεγονός που σίγουρα δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να αγωνίζεται σε τέτοια γήπεδα
Με 2 βαθμούς σε 5 αγώνες, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλείται να φύγει με το διπλό από το Καζακστάν, κυνηγώντας την πρόκριση στις αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν (μέσα) και Άγιαξ (εκτός)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League