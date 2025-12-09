Αθλητικά

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Πρώτη νίκη στο φετινό Champions League για τους Πειραιώτες

Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για τους Πειραιώτες
ΦΩΤΟ REUTERS
Champions League
6η αγωνιστική
0 - 1
2ο Ημίχρονο
ΦΩΤΟ REUTERS/Pavel Mikheyev

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

19:22 | 09.12.2025
19:21 | 09.12.2025

Zωντανοί στη μάχη της πρόκρισης οι Πειραιώτες, έφτασαν τους 5 βαθμούς και ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ εκτός

19:20 | 09.12.2025
Τέλος αγώνα! Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1
19:19 | 09.12.2025
19:19 | 09.12.2025
19:18 | 09.12.2025

Σουτ του Στρεφέτσα, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ

19:13 | 09.12.2025
89'
Νέο δοκάρι για τον Ολυμπιακό

Ο Ελ Κααμπί πέρασε και τον τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι! Απίστευτη χαμένη ευκαιρία

19:12 | 09.12.2025

Φτάσαμε στο 85', παραμένει το 0-1

19:10 | 09.12.2025
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ντάνι Γκαρθία μέσα, έξω ο Έσε

19:08 | 09.12.2025
Το γκολ του Μαρτίνς
19:07 | 09.12.2025

Μυρίζει... γκολ σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού

19:05 | 09.12.2025
79'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό

Ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι

19:04 | 09.12.2025

77' Σουτ του Στρέφετσα, δεν ανησύχησε η Καϊράτ

19:02 | 09.12.2025
75'
Απίστευτες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό!

Ταρέμι και Ελ Κααμπί βρέθηκαν σε θέση βολής, αλλά ο Αναρμπέκοφ έκανε και πάλι απίθανες επεμβάσεις

18:59 | 09.12.2025
73' ΓΚΟΟΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό και 1-0!

Ο Μαρτίνς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Καϊράτ από εξαιρετικά δύσκολη θέση!

18:56 | 09.12.2025

70' Κίτρινη ο Τουγιακμπάγεφ

18:52 | 09.12.2025
Φτάσαμε στο 70', ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ
18:52 | 09.12.2025
18:51 | 09.12.2025
18:49 | 09.12.2025

63' Σουτ του Εντμίλσον, ο Μπιανκόν τον σταμάτησε και κόρνερ για την Καϊράτ

18:47 | 09.12.2025
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Στρέφετσα και Ταρέμι μέσα, Ποντένσε και Τσικίνιο έξω

18:47 | 09.12.2025
Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος

Σουτ του Τσικίνιο, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Καϊράτ

18:46 | 09.12.2025
Καλή στιγμή για την Καϊράτ

Ο Εντμίλσον έκανε το γύρισμα αλλά η μπάλα πέρασε από όλους

18:45 | 09.12.2025
Φτάσαμε στο 60' - Παραμένει το 0-0
18:45 | 09.12.2025

Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον τόσο καλό ρυθμό στο παιχνίδι, οι Καζάκοι προσπαθούν να ισορροπήσουν τον αγώνα

18:44 | 09.12.2025

Μεγαλύτερη διάθεση από την Καϊράτ να παίξει γρήγορα στη μετάβαση και να απειλήσει τον Τζολάκη, κάτι που δεν έγινε στο πρώτο μέρος

18:33 | 09.12.2025
45+1 Ο Ελ Κααμπί κινήθηκε και πάλι στην άμυνα της Καϊράτ, ανατράπησε στην περιοχή, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ
18:33 | 09.12.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
18:16 | 09.12.2025
Τέλος πρώτου ημίχρονου: Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-0
18:14 | 09.12.2025
18:11 | 09.12.2025
18:06 | 09.12.2025
40'

Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε εξαιρετική θέση βολής, έπειτα από κάθετη του Μπιανκόν, αλλά ήταν οριακά οφσάιντ

18:05 | 09.12.2025
35' Κίτρινη κάρτα στον Μπιανκόν

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού είδε κι αυτός την κάρτα στο πρώτο του μαρκάρισμα

18:04 | 09.12.2025
18:03 | 09.12.2025

Κεφάλι με κεφάλι χτύπησαν ο Μπέμπεικ και ο Έσε. Τους παράσχονται οι πρώτες βοήθειες, συνεχίζεται κανονικά ο αγώνας

 

18:02 | 09.12.2025
Το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού
18:01 | 09.12.2025
Καλύτεροι οι ερυθρόλευκοι, τους λείπει το γκολ
18:00 | 09.12.2025
Φτάσαμε στο 30', παραμένει το 0-0
17:59 | 09.12.2025
Η μεγάλη ευκαιρία του Ελ Κααμπί!
17:58 | 09.12.2025
Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα

Απειλεί συνέχεια την Καϊράτ, μόνο το γκολ του λείπει

17:54 | 09.12.2025

27' Σουτ του Τσικίνιο λίγο άουτ η μπάλα

17:54 | 09.12.2025
17:53 | 09.12.2025
17:53 | 09.12.2025
22'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, έδιωξε πολύ δύσκολα στη γωνία του ο τερματοφύλακας της Καϊράτ

17:52 | 09.12.2025
21'
Ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού

Ο Τσικίνιο έφυγε από αντικανονική θέση, στη συνέχεια έδωσε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε

17:45 | 09.12.2025
18'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά την έστειλε προς την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έκανε τρομερή επέμβαση

17:44 | 09.12.2025
Κίτρινη κάρτα στον Έσε

Στο πρώτο μαρκάρισμα που έκανε ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, ο Ισπανός διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα

17:40 | 09.12.2025
17:34 | 09.12.2025
10'
Ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων

Έχει την μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ

17:34 | 09.12.2025
3'
Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, είναι για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ

17:31 | 09.12.2025

Πριν τη σέντρα του αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για έναν παλιό προπονητή της Καϊράτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή

 

 
17:30 | 09.12.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
17:22 | 09.12.2025

Σέντρα στις 17:30

17:21 | 09.12.2025
Το παιχνίδι διεξάγεται στην «Astana Arena», ενώ η θερμοκρασία κινείται γύρω στους -19

 Το γήπεδο όμως έχει οροφή που κλείνει και ενεργοποιεί σύστημα θέρμανσης

17:21 | 09.12.2025

Διαιτητής: Μαρτίνεθ Μουνουέρα Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο, Ινίγο Πριέτο Τέταρτος: Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα

17:20 | 09.12.2025
Πάμε να δούμε και την ενδεκάδα της Αστάνα

Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ - Γκλάζερ, Μπάιμπεκ - Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια - Εντμίλσον

17:19 | 09.12.2025
Περίπου 700 είναι οι ηρωϊκοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
17:18 | 09.12.2025
Καραπαπάς, Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
17:17 | 09.12.2025
17:16 | 09.12.2025
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο
17:16 | 09.12.2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι Καζάκοι οπαδοί μποϊκοτάρουν το παιχνίδι, λιγοστοί στις κερκίδες
Οι οπαδοί της Καϊράτ δεν είδαν με καλό... μάτι την αλλαγή έδρας του αγώνα
17:16 | 09.12.2025
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Καρεμπέ για το Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Έχουμε παίξει και σε δυσκολότερες συνθήκες, δεν θα μας επηρεάσουν
Οι δηλώσεις του σύμβουλου στρατηγικής των Πειραιωτών
17:15 | 09.12.2025

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι

17:15 | 09.12.2025
Πάμε να δούμε τη σύνθεση του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

17:14 | 09.12.2025

Ο αγώνας θα γίνει σε συνθετικό χλοοτάπητα,γεγονός που σίγουρα δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να αγωνίζεται σε τέτοια γήπεδα

17:14 | 09.12.2025

Με 2 βαθμούς σε 5 αγώνες, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλείται να φύγει με το διπλό από το Καζακστάν, κυνηγώντας την πρόκριση στις αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν (μέσα) και Άγιαξ (εκτός)

17:14 | 09.12.2025
Μονόδρομος η νίκη για τους πρωταθλητές Ελλάδας, αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ
17:14 | 09.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League

