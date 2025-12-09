Καρεμπέ για το Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Έχουμε παίξει και σε δυσκολότερες συνθήκες, δεν θα μας επηρεάσουν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική στο Champions League. Εκτός γηπέδου, οι συνθήκες είναι παγωμένες, αλλά μέσα επικρατεί… ατμόσφαιρα για να παιχτεί μπάλα. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε στην κάμερα της Cosmote ΤV και δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις συνθήκες που γίνεται η αναμέτρηση.

“Έχουμε παίξει και άλλες φορές σε δύσκολες συνθήκες. Στη Ρωσία θυμάμαι αγωνιστήκαμε με -30. Εδώ είμαστε σε κλειστό γήπεδο και αυτό είναι καλό, δεν νομίζω ότι μπορούν να μας επηρεάσουν”, ήταν τα πρώτα λόγια του Κριστιάν Καρεμπέ, πριν το ματς του Ολυμπιακού.

“Ακόμη αναζητούμε τους τρεις πρώτους μας βαθμούς. Θέλουμε τη νίκη και θα παίξουμε έχοντας στο μυαλό μας μόνο αυτό. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ικανοί στα προηγούμενα παιχνίδια να τους πάρουμε”, ανέφερε για το σημερινό ματς και τέλος για την παρουσία των οπαδών της ομάδας ακόμη και σε ένα παιχνίδι τόσο μακριά από την Ελλάδα τόνισε:

“Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν συνέχεια και έκαναν για να είναι εδώ σήμερα. Ελπίζω να τους κάνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο πριν τα Χριστούγεννα”.