Ο Κάιρι Ίρβινγκ συνεχίζει να “πληρώνει” τις επιλογές που κάνει. Μετά την αγωνιστική “αδράνεια” που βρέθηκε την περασμένη σεζόν, λόγω της επιλογής του να μην εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, ο “αστέρας” των Μπρούκλιν Νετς είδε μεγάλη να σταματά τη συνεργασίας τους, λόγω της απόφασης να προμοτάρει ταινία με αντισημιτικό περιεχόμενο.

Η Nike ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη χορηγική της σχέση με τον σταρ των Μπρούκλιν Νετς, Κάϊρι Ίρβινγκ ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προώθησε μια ταινία με αντισημιτικό περιεχόμενο στα κοινωνικά του δίκτυα.

Nike announces the company is suspending its relationship with Kyrie Irving, effective immediately, and will no longer launch his new Kyrie 8.