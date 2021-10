Ο Κάιρι Ίρβινγκ αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την επιλογή του να μην εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, γεγονός που τον έθεσε εκτός των Μπρούκλιν Νετς, αλλά και να απαντήσει στις… φήμες που τον θέλουν να αποσύρεται.

Μιλώντας μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Κάιρι Ίρβινγκ ζήτησε από όλους να σεβαστούν την απόφασή του, τόνισε ότι γνωρίζει τις συνέπειες που θα έχει αυτή η απόφαση στη ζωή του, ενώ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί, καθώς στόχος του παραμένει να κατακτήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα ο Ίρβινγκ είπε: «Επέλεξα να μην εμβολιαστώ. Αυτή είναι η επιλογή μου και θέλω να την σεβαστείτε.

Είμαι στο πλευρό όσων πιστεύουν σε αυτό που είναι σωστό. Όλοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θεωρούν πως είναι σωστό για τον εαυτό τους. Βλέποντας το πώς έχει χωριστεί ο κόσμος, είναι λυπηρό για εμένα. Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους επειδή είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, δεν έχει σχέση με αυτό. Έχει σχέση με το τι αισθάνεσαι σωστό. Νιώθω αμφιβολία. Ξέρω τις συνέπειες που θα έχει στην ζωή μου αυτή η απόφαση. Είναι τρελές εποχές αυτές που ζούμε. Δεν πλήγωσα κανέναν, δεν έκανα κάποιο έγκλημα.

Αν επιλέξεις να εμβολιαστείς, σε στηρίζω. Κάνε το καλύτερο για εσένα. Συνεχίζω να προσεύχομαι για όλους αυτούς που έχασαν δικούς τους ανθρώπους από την πανδημία του κορονοϊού».

Τέλος, όσον αφορά στην φήμη ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από τα παρκέ είπε: «Νομίζετε ότι θα παρατήσω το όνειρό μου να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα; Νομίζετε ότι θέλω να παρατήσω την δουλειά μου; Νομίζετε ότι θέλω να κάθομαι σπίτι και να μην κάνω πράγματα μαζί με τους συμπαίκτες μου; Μην πιστεύετε ότι αποσύρομαι, ότι θα αφήσω αυτό το παιχνίδι επειδή είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο ή επειδή μένω ανεμβολίαστος. Μην τα πιστεύετε αυτά».

