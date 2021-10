Ο Καϊρί Ίρβινγκ αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης στο NBA, καθώς η άρνησή του να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό έχει δημιουργήσει αναστάτωση ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Με βάση τα μέτρα στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ανεμβολίαστος σε κανένα εντός έδρας παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι θεωρούνται πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη αγωνία για την τελική του απόφαση και μία ιστοσελίδα ακατάλληλου περιεχομένου βρήκε την ευκαιρία να προκαλέσει έξτρα ντόρο. Προσφέρει στον Ίρβινγκ δωρεάν συνδρομή για πάντα, αν αυτός αποφασίσει να κάνει το εμβόλιο.

Με δεδομένο πάντως ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάνει 381 χιλιάδες δολάρια για κάθε ματς που θα απουσιάζει, το… δέλεαρ του Stripchat (έχει 600 εκατομμύρια “επισκέψεις” το μήνα), μοιάζει πολύ μικρό.

#ICYMI Porn Site Wants To Gift Kyrie Irving Lifetime Membership In Exchange For Vaccination https://t.co/ZjneQO99XU