Κακλαμανάκης: “Ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας οι διοικήσεις των ομοσπονδιών;”

Η κάθαρση στον Ελληνικό αθλητισμό είναι Επιλογή! Ειναι "κοινό μυστικό" ότι η υγεία της Ε.Ι.Ο (αλλά και αλλων ομοσπονδιών) αντανακλά την ηθική των εποπτευόντων φορέων του Υφυπ, του Γ.Γ.Α και της Ε.Ο.Ε. Πόσο αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές διοικήσεις των ομοσπονδιών; Ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας με αθέμιτες και παράνομες πρακτικές ενάντια στο δημόσιο συμφέρον διαχρονικά; Ο Υφυπ Λευτέρης Αυγενάκης βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση με το νέο (υπό ψήφιση) αθλητικό νομοσχέδιο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το σημερινό ελλιπές νομικό πλαίσιο αλλά η μη εφαρμογή του υφισταμενου νόμου. Για να καταφέρει στη Βουλή ο υφυπουργός, ό,τι κανείς δεν μπόρεσε ποτέ, οφείλουμε να τον στηρίξουμε προκειμένου να υλοποιήσει την κάθαρση στον Ελληνικό αθλητισμό, που δεν θέλησε κανείς προκαθήμενος του!!