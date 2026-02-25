Συμβαίνει τώρα:
Καραπαπάς: «Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκει στο Champions League, θα τα δώσουμε όλα για το πρωτάθλημα»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση μετά τον αποκλεισμό των Πειραιωτών από την Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ο Κώστας Καραπαπάς
Ο Κώστας Καραπαπάς στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο γκολ που θα τον έβαζε στο κυνήγι της πρόκρισης στους 16 του Champions League. Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε ανάρτηση δίνοντας το σύνθημα για το πρωτάθλημα.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, έκανε μία ανάρτηση στην οποία τόνισε ότι οι ερυθρόλευκοι ανήκουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και πως οι παίκτες θα τα δώσουν όλα στην Super League για να βρεθούν και του χρόνου στη League Phase.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά στο instagram
Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά στο instagram

«Αυτή η αποψινή εμφάνιση υπερηφάνειας απέναντι στη δεύτερη καλύτερη γερμανική ομάδα αποδεικνύει ότι ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκει στο Champions League.

Πάμε να τα δώσουμε όλα από αυτή τη στιγμή ως το τέλος της σεζόν για να συνεχίσουμε στα αστέρια και την επόμενη χρονιά με στόχο πάντα τις υψηλότερες κορυφές. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», έγραψε ο Κώστας Καραπαπάς στην ανάρτησή του.

