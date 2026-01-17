Καρδίτσα – ΑΕΚ 71-79: Ο Μπάρτλεϊ με απίθανη εμφάνιση έδωσε τη νίκη στην Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε σημαντική νίκη στη GBL με 79-71 στην έδρα της Καρδίτσας και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας έχοντας δύο παιχνίδια περισσότερα από τον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική επικράτηση για την Ένωση στο πρωτάθλημα.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν καθηλωτικός στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ έχοντας 30 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Καρδίτσα. Ο Αρμς ήταν αυτός που ακολούθησε τον Αμερικανό στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας 14 πόντους.

Για την Καρδίτσα ο Τζέφερσον ήταν ξανά πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Η ΑΕΚ με ρεκόρ 10-4 είναι στην 3η θέση της GBL και προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, που έχει όμως δύο λιγότερα παιχνίδια. Η Καρδίτσα έχει ρεκόρ 4-10 και είναι στην 9η θέση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 15 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Έλις 14 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κασελάκης 7 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 7 (4 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 7, Χόρχλερ 10 (4/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος, Καμπερίδης 6, Μάντσεν 5.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5 (5 ριμπάουντ), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 30 (5/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αρμς 13 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 2, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5, Κουζμίνσκας 8, Χαραλαμπόπουλος 6 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).