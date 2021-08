Ιδανικά γενέθλια στα court. Ο Στέφανος έγινε 23 ετών και το “γιόρτασε” με νίκη επί του ασημένιου Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Κάρεν Κατσάνοφ (2-0 σετ) και με πρόκριση στους “8” του Davis Cup. Το μήνυμα που έστειλε μετά τη νίκη του



Ένας επιβλητικός Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Κάρεν κατσάνος με 2-0 σετ και προκρίθηκε στους “8” του Rogers Cup όπου θα βρει τον Κάσπερ Ρουντ

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε 77 λεπτά για να επιβληθεί του Ρώσου ασημένιου Ολυμπιονίκη του Τόκιο με 6-3, 6-2. Ο Νορβηγός απέκλεισε με τη σειρά του τον Ντούσαν Λάγιοβιτς με 6-4, 6-3.

Αμέσως μετά την εύκολη νίκη του, ο Τσιτσιπάς πήγε στην κάμερα που τον περίμενε και έγραψε στον φακό της “Προσευχηθείτε για την Ελλάδα” στέλνοντας έτσι σημαντικό μήνυμα, σε μια περίοδο που η χώρα μας έδωσε τεράστια μάχη με τις πυρκαγιές.

And so is Stefanos Tsitsipas!



The birthday boy wraps it up 6-3, 6-2



