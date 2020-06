Ο πρόεδρος της ULEB, Τόμας Βαν Ντεν Σπίγκελ, σχολίασε δηκτικά κοινή ανακοίνωση των 10 ομάδων με εγγυημένο συμβόλαιο της Euroleague θέτοντας θέμα οικονομικής διαφάνειας της διοργάνωσης.

Τις ενστάσεις του εκδήλωσε ο πρόεδρος της ULEB, Τόμας Βαν Ντεν Σπίγκελ, αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα από κοινού οι 10 ομάδες με εγγυημένο συμβόλαιο στη Euroleague, όπου μεταξύ άλλων υπήρχε κριτική απέναντι στον Παναθηναϊκό.

“Η διαφάνεια στη διαχείριση και στα οικονομικά θα ήταν χρήσιμη για να κρίνουμε την λεγόμενη επιτυχία και πρόοδο” ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της ULEB, διαφωνώντας όπως φαίνεται με το σημείο όπου η ανακοίνωση έκανε λόγο για “πρόοδο και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα”.

Transparency in governance and financials would be helpful to judge the so called success and growth. https://t.co/c13FIWFGO4