Ο Καρίμ Μπενζεμά πέτυχε δυο γκολ μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και κράτησε την Ρεάλ Μαδρίτης… ζωντανή, στο παιχνίδι της πρόκρισης στον τελικό του Champions League. Το πέναλτι αλά Πανένκα που εκτέλεσε προκάλεσε τον θαυμασμό, όλων.

Ο Καρίμ Μπενζεμά στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης, απέτυχε να σκοράρει σε δυο εκτελέσεις πέναλτι. Κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 4-3, μειώνοντας για την “Βασίλισσα” με εκτέλεση αλά Πανένκα.

Η προσπάθεια του είχε και έναν.. έξτρα βαθμό δυσκολίας. Όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media, ο Γάλλος επιθετικός είχε γίνει… στόχος των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι. Δευτερόλεπτα πριν στήσει την μπάλα στη βούλα, στο πρόσωπο του εμφανίστηκε δέσμη φωτός, από τα λέιζερ των φίλων των “πολιτών”.

