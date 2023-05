Ο Κάρλος Αλκαράθ δείχνει ανίκητος στο χώμα και μετά τη Βαρκελώνη, κατέκτησε την πρώτη θέση και τον τίτλο και στο Masters 1000 της Μαδρίτης, επικρατώντας στον τελικό με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-3), του Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Λίγο πριν πέσει στη “μάχη” για το Roland Garros, ο Αλκαράθ επιβεβαίωσε τη φόρμα του και στο δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά της πατρίδας του, όπου επιβλήθηκε στον τελικό του Στρουφ, με νέα εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Γερμανός, Νο 65 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε αποκλείσει στα προημιτελικά τον Στέφανο Τσιτσιπά και “πάλεψε” κόντρα στον Αλκαράθ, στέλνοντας τον τελικό σε τρίτο σετ, αλλά ο Ισπανός είναι… άλλη κλάση και έφθασε στη νίκη και τον τίτλο.

🏆 TWO-TIME CHAMPION 🏆



🇪🇸 @carlosalcaraz retains the #MMOPEN throne, defeating Jan-Lennard Struff 6-4, 3-6, 6-3 in a magnificent final.



Excellent climax at the Caja Mágica. pic.twitter.com/J4kn6GoChX