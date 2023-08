Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Κάρλος Αλκαρθ με 2-1 σετ στον τελικό του Cincinnati Masters κκαι κατέκτησε το 39ο του Masters τίτλο!

Επικός τελικός στο Cincinnati Masters με θριαμβευτή τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας βρέθηκε να χάνει στα σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ, αλλά κατάφερε να “νικήσει” ακόμα και την αδιαθεσία που του έφερε η ζέστη και να επικρατήσει με 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4).

Ο τελικός είχε διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών (3 ώρες και 49 λεπτά), με τους δυο εκπληκτικούς αθλητές να τα δίνουν όλα και τον “Νόλε” να φτάνει τελικά στον 39ο Masters τίτλο του (36 έχει ο Ράφα Ναδάλ).

Αυτός ήταν ο 3ος τίτλος του ΝόβακΤζόκοβιτς στο Σινσινάτι, έχοντας κερδίσει και τους 3 στις 4 τελευταίες παρουσίες του στο τουρνουά, το 2018, το 2020 και το 2023.

