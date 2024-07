Κάρλος Αλκαράθ – Νόβακ Τζόκοβιτς 3-0: Repeat ο Ισπανός στο Wimbledon με σαρωτική εμφάνιση επί του Σέρβου τενίστα

Ένας απίθανος Κάρλος Αλκαράθ έκανε “πάρτι” απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον τελικό του Wimbledon, επικράτησε με 3-0 και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν το βρετανικό Grand Slam, φτάνοντας τα 4 major τουρνουά.

Ο… νέος είναι ωραίος και θριαμβευτής! Ο Κάρλος Αλκαράθ απέδειξε για μια ακόμα φορά κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ότι αποτελεί το “μέλλον” του παγκόσμιου τένις. Ο Ισπανός έκανε ένα απίστευτα ποιοτικό παιχνίδι στον τελικό του Wimbledon και κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το βρετανικό Grand Slam.

Στον 4ο του τελικό σε Grand Slam, ο Κάρλος Αλκαράθ έχει πετύχει το απόλυτο 4/4! Η επικράτησή του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε με 6-2, 6-2, 7-6, με το τρίτο σετ να κρίνεται στο τάι μπρέικ (7-4).

Astounding Alcaraz



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) pic.twitter.com/bEbT9HwMZh