Ο Κάρλος Ζέκα στάθηκε ξανά άτυχος σε παιχνίδι της Κοπεγχάγη, αφού φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά ξανά στο γόνατο και αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο.

Στην αναμέτρηση της Κοπεγχάγη με την Άαρχους για το πρωτάθλημα Δανίας, ο Κάρλος Ζέκα έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας το γόνατό του και δείχνοντας να υποφέρει από τον πόνο.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Ελλάδας, επέστρεψε πρόσφατα στη “γαλανόλευκη”, αλλά και γενικότερα στην αγωνιστική δράση, μετά από μία ρήξη χιαστών που είχε υποστεί πριν από περίπου ένα χρόνο, όμως όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί και πάλι στα πιτ.

Mine tanker går til Zeca 🥺❤️💙 Han har kæmpet så bravt for at komme tilbage og har fortsat hvor han slap. Han fortjener ikke en alvorlig skade. Jeg håber inderligt at vi slipper med skrækken 🙏🏻 #fcklive #sldk pic.twitter.com/1fQfAF2ZMW