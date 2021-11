Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας έκανε επίσημη καταγγελία στην Πανασιατική Ομοσπονδία, πως το Ιράν χρησιμοποίησε άνδρα παίκτη στο ματς γυναικών μεταξύ των δύο χωρών!

Απίστευτα πράγματα καταγγέλλει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας, που κάνει λόγο για χρησιμοποίηση άνδρα παίκτη από το Ιράν σε διεθνή αγώνα γυναικών. Στο επίσημο έγγραφο που εστάλη στην Πανασιατική Ομοσπονδία μάλιστα γίνεται αίτημα για τεστ φύλου στην ομάδα του Ιράν, καθώς όπως σημειώνεται, το Ιράν έχει ιστορικό διάφορων παραβάσεων.

🚨Breaking! Jordan Football Association sent a formal letter to the AFC and requested a gender verification to one Iran’s players. As recalled, Iran won Jordan on penalty shoot-out and qualified for the final tournament. Now we have to wait for the AFC answer pic.twitter.com/O1Z7r0s0DK