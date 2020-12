Καταγγελία των Ρουμάνων διαιτητών για την Μπασάκσεχιρ – «Μας αποκάλεσαν γύφτους!»

Νέο… κεφάλαιο ανοίγει στα γεγονότα που διέκοψαν τη χθεσινή (8/12) αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπασάκσεχιρ για το Champions League, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από τους Ρουμάνους, ότι δέχθηκαν κι αυτοί ρατσιστική επίθεση!

Η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπασάκσεχιρ για τον 8ο όμιλο του Champions League, που διεκόπη λόγω ρατσιστικής επίθεσης του τέταρτου διαιτητή, Σεμπάστιαν Κολτέσκου, στον Καμερουνέζο, Πιέρ Γουεμπό, καταγγέλλει πως δέχθηκε αντίστοιχη επίθεση από τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ρουμάνος δημοσιογράφος, Εμάνουελ Ροσού, άνθρωπος από τον πάγκο της Μπασάκσεχιρ αποκάλεσε “γύφτους” τους Ρουμάνους διαιτητές, κάτι που φέρονται να ανέφεραν οι ίδιοι. Μάλιστα στη σχετική ανάρτηση του Τοσού, εικάζεται πως ήταν ο Τοπάλ αυτός που φώναξε “Στην πατρίδα μου οι Ρουμάνοι είναι γύφτο锨.

Σίγουρα μετά από αυτό η έρευνα της UEFA γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, ώστε να φανεί πως έχει δημιουργηθεί η όλη κατάσταση και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον.

BREAKING: Voice from the back “In my country, Romanians are gypsy!” No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won’t advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t