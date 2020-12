«Καθαρή» η Μάντσεστερ Σίτι στα νέα τεστ κορονοϊού

Η Μάντσεστερ Σίτι είδε το παιχνίδι της με την Έβερτον να αναβάλλεται από την Premier League μετά τα 5 κρούσματα κορονοϊού που υπήρξαν σε παίκτες της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι “Πολίτες” αναγκάστηκαν να πάρουν στη συνέχεια όλα τα μέτρα για να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση κι αυτό περιελάμβανε και νέα τεστ για τον κορονοϊό.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν κι επίσημα η Μάντσεστερ Σίτι, όλα τα νέα τεστ για τον κορονοϊό ήταν αρνητικά κι έστι η ομάδα είναι πια “καθαρή” για να αγωνιστεί ξανά στην Αγγλία.

NEWS | First team training to resume this afternoon.



