Ο Τρέι Τόμπκινς ήταν ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και έβαλε σε καραντίνα όλους τους παίκτες της “Βασίλισσας” σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την είδηση της ασθένειάς του και εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς όλο τον κόσμο, τον οποίο έσπευσε να ευχαριστήσει για την στήριξή του στα social media.

«Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν την αγάπη τους και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους. Νιώθω υπέροχα και απλά περιμένω να περάσει ο ιός. Σημαίνει πολλά για μένα», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Τόμπκινς.

Thank you to EVERYONE who has sent love and/or checked up on me. I’m feeling great and just waiting for the virus to pass at this point. Really means a lot ❤️