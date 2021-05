Ο Έντισον Καβάνι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2022.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός έκανε εξαιρετική σεζόν στην Αγγλία και βοήθησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρεθεί στη 2η θέση της Premier League, αλλά και στον τελικό του Champions League.

Στα 34 του χρόνια λοιπόν, ο Καβάνι κέρδισε με τα γκολ του (έχει ήδη 15) ένα ακόμη συμβόλαιο στο κορυφαίο επίπεδο και θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για την επόμενη σεζόν.

