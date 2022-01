Ο 54χρονος Ιάπωνας, Καζουγιόσι Μιούρα, δεν φαίνεται διατεθειμένος να… κρεμάσει τα παπούτσια του και να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Καζουγιόσι Μιούρα γίνεται 55 ετών στις 26 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία του στην Yokohama FC από την Ιαπωνία και να υπογράψει στην Suzuka Point Getters, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο μεγαλύτερος του αδερφός, Γιατουσόσι.

Ο έμπειρος επιθετικός κατέχει το ρεκόρ Γκίνες για τον γηραιότερο σκόρερ (το τελευταίο του γκολ το πέτυχε το 2017) και δεν φαίνεται έτοιμος να βγει άμεσα στη… σύνταξη, έχοντας δηλώσει αρκετές φορές πως θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τα 60 του χρόνια.

Ο Ιάπωνας ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι “Βασιλιάς Κάζου” την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε μόνο σε τέσσερα παιχνίδια, ωστόσο δείχνει είναι αποφασισμένος να προσφέρει ακόμα… πολλά.

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν (στην Κίνα ξεκινά τον Φεβρουάριο) θα είναι η 36η του 54χρονου Μιούρα ως επαγγελματίας αφού ξεκίνησε την καριέρα του στην Σάντος στη Βραζιλία το 1986. Μάλιστα, έχει κάνει και… πέρασμα από την Serie A (φόρεσε τη φανέλα της Τζενοα τη σεζόν 1994-95) ενώ το 1999 βρέθηκε στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Oldest pro footballer Kazuyoshi Miura, 54, plans to play on until he is 60 https://t.co/okO4SZvbgH