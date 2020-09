Το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν και της παρέας του στους θρυλικούς Σικάγο Μπουλς, καθήλωσε τους τηλεθεατές παγκοσμίως την περίοδο της καραντίνας και πλέον έχει κερδίσει και βραβείο Emmy.

Τα κορυφαία τηλεοπτικά βραβεία του κόσμου, ανακοίνωσαν ότι το “Last Dance” θα παραλάβει το βραβείο Outsanding Documentary Award (για το ντοκιμαντέρ που ξεχώρισε) στα φετινά Emmy’s, ως μία ακόμη επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς των συντελεστών.

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε τηλεοπτικά από το ESPN και το Netflix με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να τον παρακολουθούν και να θυμούνται ίσως την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών στο NBA.

The #Emmy for Outstanding Documentary Or Nonfiction Series goes to…The Last Dance (@espn / @netflix)! 🏀 pic.twitter.com/8GWJMLrqxT