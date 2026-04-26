Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες άντεξαν στη Νεάπολη και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας

Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στη Νεάπολη, για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, αποτέλεσμα που δεν χάλασε καμία από τις δύο ομάδες.

Η Κηφισιά είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε κάποιες καλές ευκαιρίες με κορυφαία το δοκάρι του Ζέρσον στο 84′, ωστόσο ο Παναιτωλικός άντεξε και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο ένας βαθμός δεν χαλάει κάποια από τις δύο ομάδες, οι οποίες θα χρειαστούν λίγους βαθμούς ακόμα για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Super League.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική ισοπαλία τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και αρκέστηκαν στον έναν βαθμό.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ποκόρνι (46′ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46′ Ζέρσον Σόουζα), Αντονίσε (71′ Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Αμανί, Πόμπο (46′ Μπένι) και Χριστόπουλος (71′ Μίγιτς).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (82′ Μλάντεν), Μπουχαλάκης (82′ Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (60′ Σμυρλής), Ρόσα (71′ Μπρέγκου), Άλεκσιτς και Μπάντζι (60′ Αγκίρε).