Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4 τελικό: Νίκη κορυφής για τους Θεσσαλονικείς στη Νίκαια

Γερεμέγεφ, Μπάμπα και Κωνσταντέλιας έδωσαν το τρίποντο στην ομάδα του Λουτσέσκου
Ο Γερεμέγεφ πανηγυρίζει με τον Ιβανούσετς
Super League
18η αγωνιστική
1 - 4
Τελικό
Ο Γερεμέγεφ πανηγυρίζει με τον Ιβανούσετς/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 στην έδρα της Κηφισιάς για το εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακόι και την ΑΕΚ.

22:03 | 04.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:03 | 04.03.2026
Ο Γερεμέγεφ
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Πάτησε κορυφή ο «δικέφαλος» με τα πέναλτι του Γερεμέγεφ και δύο γκολ στο φινάλε
Ο Γερεμέγεφ αντικατέστησε επάξια τον τραυματία Γιακουμάκη και έστειλε τον ΠΑΟΚ στην 1η θέση
21:59 | 04.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Νίκαια, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 4-1 και να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας
21:55 | 04.03.2026
92'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με ωραίο πλασέ του Κωνσταντέλια

Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε κάθετα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Ραμίρεζ για το 1-4

21:53 | 04.03.2026
90'
Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος
21:49 | 04.03.2026
88'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα, 3-1 το σκορ υπέρ του Δικεφάλου

Ο ακραίος μπακ του ΠΑΟΚ σούταρε με τη μία έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην εστία της Κηφισιάς

21:45 | 04.03.2026
86'
Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το προβάδισμά του, χωρίς να καταφέρνει όμως να γίνει απειλητικός στην περιοχή της Κηφισιάς;
21:45 | 04.03.2026
21:43 | 04.03.2026
21:43 | 04.03.2026
80'
Ο Καμαρά πέρασε στη θέση του Ζαφείρη
21:35 | 04.03.2026
72'
Γκολ για το δικέφαλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σουηδού

Ίδια εκτέλεση από τον Γερεμέγεφ και ίδιο αποτέλεσμα για να βάλει ξανά μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ

21:34 | 04.03.2026
71'
Παραμένει η απόφαση, ο Γερεμέγεφ έχει πάρει την μπάλα
21:34 | 04.03.2026
70'
Ελέγχεται η φάση
21:31 | 04.03.2026
69'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Πέτκοφ βρήκε με τον αγκώνα στον Σάντσες μέσα στην περιοχή

21:27 | 04.03.2026
21:26 | 04.03.2026
62'
Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς αντικατέστησαν Μπιάνκο και Χατσίδη
21:22 | 04.03.2026
60'
Γκολ για την Κηφισιά με τον Ρουκουνάκη

Ο παίκτης της Κηφισιάς εκτέλεσε ένα φάουλ που είχε κερδίσει η Κηφισιά από πολύ μακρινή απόσταση, κανείς δεν βρήκε την μπάλα στην πορεία της και αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή

21:17 | 04.03.2026
58'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά

Ο Μπένι σούταρε από καλό σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Τσιφτσή να απομακρύνει τον κίνδυνο και να κρατά τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ

21:17 | 04.03.2026
54'
Έμπο και Μπιάνκο συγκρούστηκαν στον αέρα κεφάλι με κεφάλι, όμως συνεχίζουν κανονικά το παιχνίδι

Μάτωσε ελαφρά στη μύτη ο παίκτης του ΠΑΟΚ

21:09 | 04.03.2026
48'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά με τον Κονατέ να απομακρύνει τον κίνδυνο

21:07 | 04.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:57 | 04.03.2026
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα
20:57 | 04.03.2026
20:50 | 04.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 στη Νίκαια
20:49 | 04.03.2026
20:48 | 04.03.2026
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:42 | 04.03.2026
44'
Ο Θεοδωρίδης απείλησε για την Κηφισιά

Ο Τσιφτσής μπλόκαρε εύκολα την μπάλα

20:34 | 04.03.2026
32'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ

Ο Σουηδός ήταν ψύχραιμος και έκανε το 0-1 στη Νίκαια

20:34 | 04.03.2026
31'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Θεοδωρίδη και ο Φωτιάς καταλόγισε την εσχάτη των ποινών

20:26 | 04.03.2026
26'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Χατσίδης έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια, γύρισε στον Μπάμπα, που έκανε κοντινή προβολή με την μπάλα να περνάει άουτ

20:26 | 04.03.2026
23'
Ξανά στο έδαφος και αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Γερεμέγεφ στη θέση του Γιακουμάκη

20:24 | 04.03.2026
22'

Προσπάθησε να κάνει ένα σπριντ ο Έλληνας επιθετικός και φάνηκε να κουτσαίνει έντονα, σίγουρα δε θέλει να ρισκάρει κάτι σοβαρόερο ο Λουτσέσκου

20:22 | 04.03.2026
21'
Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γιακουμάκης, θα τον αντικαταστήσει ο Γερεμέγεφ
20:21 | 04.03.2026
19'
Στο έδαφος ο Γιακουμάκης, πονάει στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού
20:12 | 04.03.2026
16'
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην περιοχή της ομάδας των Βορείων προαστίων

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους, που κρατούν σχετικά εύκολα τους παίκτες του Λουτσέσκου μακριά από την περιοχή τους

20:11 | 04.03.2026
20:09 | 04.03.2026
6'
Ο Χατσίδης δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πήγε πολύ ψηλά
20:05 | 04.03.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης
20:02 | 04.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νίκαια
19:59 | 04.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
19:58 | 04.03.2026
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:51 | 04.03.2026

Στον πάγκο για το Δικέφαλο βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Νικολακούκης, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Μύθου, Γερεμέγεφ

19:51 | 04.03.2026

Στον πάγκο για την Κηφισιά είναι οι Ξενόπουλος, Μποτία, Λάμψιας, Μίγιτς, Λίγδας, Πόθας, Πόμπο, Κωνσταντακόπουλος, Λαρουσί, Μούσιολικ, Πατήρας, Ταβάρες

19:51 | 04.03.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης

19:44 | 04.03.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Αμανί, Μπένι, Θεοδωρίδης

19:44 | 04.03.2026

Η Κηφισιά είναι στην 10η θέση και με νίκη θα μπορεί να κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία καθώς θα πιάσει Βόλο και Ατρόμητο που συγκατοικούν στην 8η θέση

19:44 | 04.03.2026

Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα φτάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας και θα βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα

19:44 | 04.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς για την 18η αγωνιστική της Super League, που είχε αναβληθεί

