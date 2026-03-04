Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4 τελικό: Νίκη κορυφής για τους Θεσσαλονικείς στη Νίκαια

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 στην έδρα της Κηφισιάς για το εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακόι και την ΑΕΚ.
Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε κάθετα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Ραμίρεζ για το 1-4
Ο ακραίος μπακ του ΠΑΟΚ σούταρε με τη μία έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην εστία της Κηφισιάς
Ίδια εκτέλεση από τον Γερεμέγεφ και ίδιο αποτέλεσμα για να βάλει ξανά μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ
Ο Πέτκοφ βρήκε με τον αγκώνα στον Σάντσες μέσα στην περιοχή
Ο παίκτης της Κηφισιάς εκτέλεσε ένα φάουλ που είχε κερδίσει η Κηφισιά από πολύ μακρινή απόσταση, κανείς δεν βρήκε την μπάλα στην πορεία της και αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή
Ο Μπένι σούταρε από καλό σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Τσιφτσή να απομακρύνει τον κίνδυνο και να κρατά τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ
Μάτωσε ελαφρά στη μύτη ο παίκτης του ΠΑΟΚ
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά με τον Κονατέ να απομακρύνει τον κίνδυνο
Ο Τσιφτσής μπλόκαρε εύκολα την μπάλα
Ο Σουηδός ήταν ψύχραιμος και έκανε το 0-1 στη Νίκαια
Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Θεοδωρίδη και ο Φωτιάς καταλόγισε την εσχάτη των ποινών
Ο Χατσίδης έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια, γύρισε στον Μπάμπα, που έκανε κοντινή προβολή με την μπάλα να περνάει άουτ
Ο Γερεμέγεφ στη θέση του Γιακουμάκη
Προσπάθησε να κάνει ένα σπριντ ο Έλληνας επιθετικός και φάνηκε να κουτσαίνει έντονα, σίγουρα δε θέλει να ρισκάρει κάτι σοβαρόερο ο Λουτσέσκου
Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους, που κρατούν σχετικά εύκολα τους παίκτες του Λουτσέσκου μακριά από την περιοχή τους
Στον πάγκο για το Δικέφαλο βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Νικολακούκης, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Μύθου, Γερεμέγεφ
Στον πάγκο για την Κηφισιά είναι οι Ξενόπουλος, Μποτία, Λάμψιας, Μίγιτς, Λίγδας, Πόθας, Πόμπο, Κωνσταντακόπουλος, Λαρουσί, Μούσιολικ, Πατήρας, Ταβάρες
Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης
Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Αμανί, Μπένι, Θεοδωρίδης
Η Κηφισιά είναι στην 10η θέση και με νίκη θα μπορεί να κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία καθώς θα πιάσει Βόλο και Ατρόμητο που συγκατοικούν στην 8η θέση
Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα φτάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας και θα βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς για την 18η αγωνιστική της Super League, που είχε αναβληθεί