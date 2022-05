Οι ανατροπές συνεχίζονται για το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ, αφού μετά τον “καταιγισμό” δημοσιευμάτων για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν, η μητέρα του διέψευσε το γεγονός με επίσημη δήλωσή της.

Η Λαμαρί Φαϊζά που εκπροσωπεί τον 23χρονο Γάλλο επιθετικό τόνισε ότι δεν ισχύουν όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες, αλλά αντίθετα ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του.

«Οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Κιλιάν συνεχίζονται σε κλίμα άκρας ηρεμίας, ώστε να του επιτρέψουμε να κάνει την καλύτερη επιλογή, με σεβασμό σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα και μάνατζερ του Εμπαπέ.

Official statement from Kylian Mbappé’s mother 🚨 #Mbappé



“There’s NO agreement in principle with Paris Saint-Germain or any other club. Discussions around Kylian’s future continue in great serenity to allow him to make the best choice, in the respect of all the parties”. pic.twitter.com/Xh1J62Y23G