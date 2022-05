Ανατροπή στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν να τον πείθει τελικά να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, έναντι ενός “μυθικού” νέου συμβολαίου.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γάλλος σούπερ σταρ είπε τελικά το “ναι” στη διοίκηση των Παριζιάνων και θα υπογράψει για δύο ακόμη χρόνια στην ομάδα, έχοντας και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Οι αποδοχές του θα “εκτοξευθούν” έτσι σε… δυσθεώρητα επίπεδα, αφού ο Εμπαπέ αναμένεται να λαμβάνει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Sources close to Kylian Mbappé deny any agreement reached with PSG… or Real Madrid. He’s still thinking about it with his family. Decision to be made soon. 🚨🇫🇷 #Mbappé

Kylian Mbappe has extended his contract , done deal and confirmed! The decision has been made, here we go. He confirmed a few days ago his choice to Psg. 🤝 #Mbappe



He will earn 50 million euros a year in his new deal ! pic.twitter.com/dpNSHwG7JO