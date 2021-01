«Κλαίνε» οι Μπακς: O Μπλέντσο πέτυχε το τρίποντο του αγώνα για τους Πέλικανς (video)

Ο Έρικ Μπλέντσο κατηγορήθηκε από όλο τον κόσμο ως μία από τις αιτίες για τις άσχημες εμφανίσεις των Μιλγουόκι Μπακς στα πλέι οφ, κυρίως λόγω της αδυναμίας του να σουτάρει σταθερά από το τρίποντο και ειδικά όταν η μπάλα “έκαιγε”.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον έκανε έτσι ανταλλαγή μαζί και με τον Χιλ για να αποκτήσει από τους Πέλικανς τον Τζρου Χόλιντεϊ και μέχρι στιγμής δικαιωμένη βγαίνει η ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Κι αυτό γιατί οι δύο πρώην παίκτες των “ελαφιών”, έχουν ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν και κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς o Έρικ Μπλέντσο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Πέλικανς με 19 πόντους, 10 ασίστ, αλλά και το πιο κρίσιμο τρίποντο του αγώνα, το οποίο και χάρισε στην ομάδα του νίκη.

Eric Bledsoe go-ahead three to ice the game ❄️



COLD. pic.twitter.com/XYTLCDd3LL