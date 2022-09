Ο μεγάλος αγώνας της πυγμαχία ανάμεσα στον Anthony Joshua και τον Tyson Fury θα πάρει τελικά… σάρκα και οστά, με τον πρώτο να ανακοινώνει ότι θα μπει στο ρινγκ στις 3 Δεκεμβρίου.

Οι δύο αθλητές των βαρέων βαρών θεωρούνται οι κορυφαίοι της Βρετανίας και έχουν αμφότεροι τίτλους στην κατοχή τους, αλλά αυτή τη φορά θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ρινγκ.

Ο Tyson Fury ήταν αυτός που προκάλεσε τον Anthony Joshua στην απόλυτη μονομαχία και ο δεύτερος επέλεξε την 3η Δεκεμβρίου ως την ημερομηνία του αγώνα, ο οποίος αναμένεται πια μεγάλο ενδιαφέρον στο χώρο της πυγμαχίας.

Anthony Joshua’s management have confirmed they have accepted Tyson Fury’s terms for a fight on December 3. pic.twitter.com/4IvFDRcO27