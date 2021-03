H Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μπάγερν Μονάχου από τη Γερμανία, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι από την Αγγλία, η Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία, καθώς και η Παρί Σεν Ζερμέν από τη Γαλλία και η Πόρτο από την Πορτογαλία, μπήκαν στην κληρωτίδα για τα “ζευγάρια” των προημιτελικών του Champions League.

Η κληρωτίδα της UEFA ήταν δεδομένο έτσι ότι θα βγάλει… ματσάρες, όπως κι έγινε, αφού στους “8” της διοργάνωσης θα βρεθούν αντιμέτωπες μεταξύ άλλων η Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η Μπάγερν Μονάχου του Λεβαντόφσκι με την Παρί Σεν Ζερμέν του Εμπαπέ για μία θέση στα ημιτελικά. Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 6 και 7 Απριλίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 και 14 Απριλίου.

Γνωστές έγιναν όμως και οι “διασταυρώσεις” στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου είναι πιθανό να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο ντέρμπι, ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου. Τα πρώτα παιχνίδια στην 4άδα θα γίνουν στις 27 και 28 Απριλίου, με τις ρεβάνς να διεξάγονται στις 4 και 5 Μαΐου. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Πόρτο – Τσέλσι

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ

