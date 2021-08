Τι κι αν δεν είναι πλέον μέλος της Μπαρτσελόνα! Ο Λιονέλ Μέσι παραμένει στην καρδιά των φίλων της ομάδας κι έκλανε την… εμφάνιση του στο φιλικό προετοιμασίας των «μπλαουγκράνα» με την Γιουβέντους.

Η ιαχή «Μέσι, Μέσι» ακούστηκε στο 10ο λεπτό του φιλικού της Μπαρτσελόνα με την Γιουβέντους.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα φώναξαν ρυθμικά το όνομά του… πρώην μεγάλου δεκαριού της ομάδας, που πλέον δειχνει να βαδίσει προς την Παρί Σεν Ζερμέν.

Λέτε να δούμε το ίδιο «σκηνικό» και στα επίσημα ματς των Καταλανών;

🗣️ Barca fans started chanting Messi’s name in the 10th minute.



They’ll be doing this all season.



(via @sport)pic.twitter.com/LJFWGIyWkx