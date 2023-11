Η Κολομβία πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή 2-1 κόντρα στη Βραζιλία στα προκριματικά της Λατινικής Αμερικής για το Μουντιάλ του 2026, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίαζ της Λίβερπουλ.

Η Βραζιλία προηγήθηκε από νωρίς με τον Μαρτινέλι στο ματς, αλλά ο Ντίας με δύο δικά του γκολ στο 75′ και το 79′ έφερε… τούμπα το ματς και χάρισε στην Κολομβία ένα “τρίποντο” που την έφερε στην 3η θέση της συνολικής βαθμολογίας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα γκολ του σούπερ σταρ των Κολομβιανών όμως, δημιούργησαν φοβερές εικόνες και στην κερκίδα, όπου βρισκόταν ο πατέρας του, λίγα μόνο 24ωρα μετά την απελευθέρωσή του από τους απαγωγείς. Ο Λουίς Ντίαζ του αφιέρωσε τα γκολ του και εκείνος… λύγισε από τη συγκίνηση στην εξέδρα.

Luis Díaz scoring with his father in the stands 🥺



