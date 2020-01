Την απώλεια του Κόμπε Μπράιαντ θρηνεί ο παγκόσμιος αθλητισμός, που παρακολουθεί τις εξελίξεις όντας σε κατάσταση σοκ. Ο θρύλος του NBA έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής (26/1), όταν συνετρίβη, σε λόφο στο Λος Άντζελες, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε.

Οι Λέικερς, στους οποίους αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση, με ανάρτηση στα social media, ευχόμενοι συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

We can confirm that Kobe Bryant passed away today from the causes of a helicopter accident.

The entire Los Angeles Lakers family wishes to support their family and friends.

RIP KOBE 🙏❤️ pic.twitter.com/FdqwpAFoGY

