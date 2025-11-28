Αθλητικά

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ μετά το παρθενικό γκολ του στην Ευρώπη

Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ έβαλε ένα απίθανο γκολ κόντρα στη Βασιλεία στο Europa League
REUTERS
REUTERS

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Γκενκ στη νίκη επί της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Με μία απίθανη εκτέλεση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη, υπογράφοντας τη νίκη της Γκενκ.

Η UEFA έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον 18χρονο διεθνή Έλληνα εξτρέμ, ενώ η βελγική ομάδα ανέβασε μία παιδική φωτογραφία του Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media τον διεθνή μεσοεπιθετικό όταν ήταν ακόμα μικρός σε ηλικία και είχε υπάρξει ball boy σε αγώνα Europa League. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo