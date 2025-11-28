Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ μετά το παρθενικό γκολ του στην Ευρώπη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Γκενκ στη νίκη επί της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Με μία απίθανη εκτέλεση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη, υπογράφοντας τη νίκη της Γκενκ.

Η UEFA έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον 18χρονο διεθνή Έλληνα εξτρέμ, ενώ η βελγική ομάδα ανέβασε μία παιδική φωτογραφία του Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media τον διεθνή μεσοεπιθετικό όταν ήταν ακόμα μικρός σε ηλικία και είχε υπάρξει ball boy σε αγώνα Europa League.