Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ μετά το παρθενικό γκολ του στην Ευρώπη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Γκενκ στη νίκη επί της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League.
Με μία απίθανη εκτέλεση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη, υπογράφοντας τη νίκη της Γκενκ.
Η UEFA έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον 18χρονο διεθνή Έλληνα εξτρέμ, ενώ η βελγική ομάδα ανέβασε μία παιδική φωτογραφία του Καρέτσα.
Now vs Then #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/TapeXV0Uol— KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 27, 2025
Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media τον διεθνή μεσοεπιθετικό όταν ήταν ακόμα μικρός σε ηλικία και είχε υπάρξει ball boy σε αγώνα Europa League.