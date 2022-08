Η σπίθα της έντασης ανάμεσα στον Αντόνιο Κόντε και τον Τόμας Τούχελ δεν λέει να σβήσει, με τον Ιταλό τεχνικό της Τότεναμ να δίνει συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δυο ανδρών.

Το σκηνικό έντασης που εκτυλίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Στάμφορντ Μπρίτζ ανάμεσα στον Αντόνιο Κόντε και τον Τόμας Τούχελ στην αναμέτρηση της Τσέλσι και της Τότεναμ, φαίνεται πως συνεχίζεται και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Οι δυο προπονητές αφού παραλίγο να πιαστούν στα χέρια μετά το σφύριγμα της λήξης, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους.

Ο Αντόνιο Κόντε όμως βλέποντας μετά το τέλος του αγώνα τον πανηγυρισμό του Τούχελ στο δεύτερο γκολ της Τσέλσι, δεν θέλησε να το αφήσει ασχολίαστο και με ανάρτηση του στα social media ανέφερε χαρακτηριστικά ”«Κρίμα που δεν σε είδα, θα σου έβαζα τρικλοποδιά να πάρεις αυτό που σου αξίζει…».

Πλέον έχει ενδιαφέρον η επόμενη συνάντηση των δυο προπονητών, αφού φαίνεται να έχει γεννηθεί μια άτυπη κόντρα μεταξύ τους.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk