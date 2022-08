Απίστευτες εικόνες στο τέλος του αγώνα Τσέλσι – Τότεναμ για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, με τον Αντόνιο Κόντε να ξεκινάει καυγά με τον Τόμας Τούχελ.

Οι δύο προπονητές είχαν πολύ ένταση κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να δεχθούν αμφότεροι την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, αλλά με το σφύριγμα της λήξης προκάλεσαν και σύρραξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Στάμφορντ Μπριτζ.

Ο Τούχελ πήγε να δώσει το χέρι του στον Κόντε και αυτός έξαλλος άρχισε να φωνάζει στον Γερμανό τεχνικό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των δύο πάγκων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk